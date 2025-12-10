Antioquia ya suma 59 quemados con pólvora: 3 menores entre los casos más recientes

En menos de 24 horas tres menores de edad resultaron lesionados por pólvora en Antioquia y en Medellín le amputaron los dedos de una mano a un joven de 18 años. A la fecha son 59 lesionados en el departamento, cinco casos más que el año pasado

El departamento de Antioquia sigue siendo el epicentro de las personas lesionadas con pólvora, ya que el más reciente reporte entregado por la Gobernación muestra que son 59 lesionados, es decir, casi un 10 % más en comparación con las cifras registradas durante el 2024. A pesar de que la situación es alarmante, hay otra preocupación latente y son los menores de edad quemados.

El último informe evidencia que en menos de 24 horas tres menores de edad resultaron quemados por elementos pirotécnicos como, por ejemplo, en el municipio de Zaragoza en donde un niño de 14 años resultó con quemadura de primer grado en manos por manipulación de voladores.

Por su parte, en el municipio de Bello un niño de tan solo 3 años sufrió quemaduras de segundo grado y laceraciones en el cuello por manipulación de chispitas, mientras que en Medellín un menor de edad de 5 años tuvo lesiones de primer grado en miembro inferior por manipulación de juegos pirotécnicos que ya dejan en el departamento 16 menores de edad lesionados.



¿Cuántos quemados con pólvora van en Medellín?

El municipio más afectado sigue Medellín en donde son 29 lesionados por pólvora, seguido muy de lejos por Bello que acumula cuatro casos. La situación de la capital de Antioquia muestra que de los 29 quemados siete son menores de edad y el 83 % son hombres, mientras que el 45 % han necesitado atención hospitalaria.

Además, hay que destacar que en Medellín también hay un aumento de nueve casos en comparación con el año anterior y esta pocos lesionados de alcanzar los números de quemados de 2021 y 2022.