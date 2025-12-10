En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antioquia ya suma 59 quemados con pólvora: 3 menores entre los casos más recientes

Antioquia ya suma 59 quemados con pólvora: 3 menores entre los casos más recientes

En uno de los casos, en el municipio de Zaragoza, en donde un niño de 14 años resultó con quemadura de primer grado en manos por manipulación de voladores.

