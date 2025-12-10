En vivo
Blu Radio  / Nación  / Aumentan los lesionados por pólvora en diciembre: 453 casos reportados en el país

Aumentan los lesionados por pólvora en diciembre: 453 casos reportados en el país

El INS registra 453 personas lesionadas por pólvora, un aumento del 8,6 % frente al año pasado. El 34,2 % de los casos corresponde a menores de edad y Antioquia encabeza las cifras con 61 afectados.

