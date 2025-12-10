Aumentan los lesionados por pólvora en diciembre: 453 casos reportados en el país

En los primeros diez días de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó 453 personas lesionadas por el uso de pólvora en el país. Aumentaron las lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, esta cifra representa un incremento del 8,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Del total de casos, 155 corresponden a menores de 18 años, lo que equivale al 34,2 %. Entre ellos, 18 estaban acompañados por adultos que se encontraban bajo los efectos del alcohol, según informó el INS. Hasta la fecha, no se han registrado fallecimientos asociados a estas lesiones.



¿Dónde hay más quemados?

Antioquia es el departamento con mayor número de lesionados, con 61 casos, seguido de Bogotá con 41. Otros territorios con reportes significativos son Cauca (32), Cundinamarca (24), Atlántico y Valle del Cauca (22 cada uno), Norte de Santander (20), Barranquilla, Cali y Córdoba (17 cada uno). Boyacá y Nariño registran 16 casos; Caldas y Magdalena, 15 cada uno; Santander, 14; Cesar, 13; y Quindío, 11.

Entretanto, departamentos como Bolívar, Cartagena, Huila y Tolima presentan 9 casos cada uno; Buenaventura y Risaralda, 6; Casanare, Meta y Sucre, 5; La Guajira, 4; Guaviare y Santa Marta, 3; Chocó y Putumayo, 2; y Arauca, Caquetá y San Andrés, un caso cada uno.

Quemados con pólvora Foto: AFP

En las principales ciudades, Medellín lidera con 30 personas lesionadas. Le siguen Cúcuta con 11; Armenia con 10; Popayán con 8; Pasto e Ibagué con 7 cada una; Montería con 6; Manizales, Valledupar y Pereira con 5 casos cada una. También se reportan 4 lesionados en Yopal; 3 en Riohacha, San José del Guaviare y Bucaramanga; 2 en Villavicencio; y un caso en Tunja, Quibdó, Neiva y San Andrés.



Las quemaduras son el principal tipo de lesión, con un 88 % de los casos, seguidas por las laceraciones, que representan el 53 %. Los artefactos más asociados a estos incidentes son los totes (30,8 %), seguidos de otros dispositivos pirotécnicos (18,6 %) y los voladores (18,4 %).

En materia de intoxicaciones por fósforo blanco, inicialmente se reportaron tres casos en Barranquilla; sin embargo, uno fue descartado tras análisis de laboratorio, dejando un total de dos menores afectados.