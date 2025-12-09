En vivo
Blu Radio  / Nación  / Tras la primera semana de diciembre, Colombia registra 412 quemados con pólvora

Tras la primera semana de diciembre, Colombia registra 412 quemados con pólvora

Antioquia encabeza las cifras con 56 casos, seguida por Bogotá con 35 y Cauca con 29 afectados.

