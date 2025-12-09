Tras la primera semana de diciembre, Colombia registra 412 quemados con pólvora

El Instituto Nacional de Salud (INS) publicó su boletín más reciente, correspondiente al 9 de diciembre, en el marco de la Vigilancia Intensificada por lesiones con pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco y consumo de licor adulterado con metanol.

Según el reporte, en Colombia ya se registran 412 lesionados por pólvora, cifra que representa un aumento del 1,7 % frente al mismo periodo de 2024. Del total de casos, 135 corresponden a menores de edad (32,8 %) y, de ellos, 16 estaban bajo supervisión de adultos que habían consumido alcohol. Hasta ahora no se reportan fallecidos.

Las cifras muestran que Antioquia encabeza los casos con 56 afectados, seguido de Bogotá (35), Cauca (29), Valle del Cauca (21), Norte de Santander (20), Atlántico (19) y Cundinamarca (18). También destacan Cali, Córdoba, Barranquilla, Magdalena y Nariño, cada uno con 15 o más incidentes, mientras que departamentos como Arauca, Caquetá y San Andrés registran un solo caso.

Quemados con pólvora Foto: AFP.

En ciudades, Medellín lidera con 28 lesionados, seguida de Cúcuta (11), Armenia (8), Popayán y Pasto (7), Montería e Ibagué (6), además de Valledupar y Pereira (5).



El INS detalla que el 87 % de las lesiones corresponden a quemaduras, seguidas por laceraciones (52 %).

Los artefactos que más han causado incidentes son los totes (30,7 %), otros elementos pirotécnicos (20,2 %) y los voladores (17,8 %). El boletín también confirmó la intoxicación de tres menores en Barranquilla tras ingerir fósforo blanco.

La entidad sanitaria advirtió que las cifras podrían aumentar en las próximas horas, dado que se trata de datos preliminares y el equipo de epidemiólogos del Portal Sivigila continúa consolidando información en tiempo real.