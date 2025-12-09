Foto de María Corina Machado y González Urrutia saludando desde un balcón en Oslo es un montaje

Una fotografía que muestra a los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludando desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, a pocas horas de que la política reciba el Nobel de la Paz, es un montaje hecho a partir de una foto de 2024, a pesar de lo que aseguran mensajes viralizados en redes sociales.

Usuarios de plataformas como X y Facebook comparten la instantánea, en la que Machado, vestida con una blusa blanca, y Urrutia, que usa un traje de paño y una camisa azul, levantan sus manos entrelazadas en el balcón del mencionado hotel, que aloja a los premiados al Nobel.

La imagen circula en un contexto de incertidumbre marcado por las dudas sobre si la líder opositora asistirá este miércoles a la ceremonia de entrega del premio.

HECHOS: La pieza que se comparte está manipulada, como lo prueban un análisis forense y varios rastreos en internet que localizan la fotografía original, tomada en una rueda de prensa en la que participaron ambos políticos en 2024. Además, ningún medio de comunicación registró dicho suceso.



Una fotografía manipulada

En primer lugar, una búsqueda inversa de la foto en Google condujo a una serie de imágenes, publicadas por distintos medios de comunicación en 2024, en las que aparecen ambos políticos haciendo un gesto similar y utilizando la misma vestimenta con la que aparecen en la pieza viral.



Sin embargo, el fondo de estas imágenes corresponde a un cartel blanco decorado con el logotipo del Partido Vente Venezuela y la mayor coalición opositora del país, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Otro rastreo hecho a partir de las mencionadas fotografías localizó un artículo del medio Bloomberg, publicado en 2024, donde aparece una imagen de ambos políticos que coincide exactamente con la que circula en línea con el fondo del Grand Hotel.

De acuerdo con dicho medio, la autora de la imagen es Gaby Oráa y la fotografía corresponde a una rueda de prensa que tuvo lugar en Caracas el 29 de julio de ese mismo año, justo un día después de que se celebraran las elecciones presidenciales en Venezuela.

Foto: EFE.

En el repositorio fotográfico de la Agencia EFE también figuran imágenes de ese momento, en el que la líder antichavista rechazaba los resultados de los comicios presidenciales.

Por otro lado, un análisis de la imagen permite evidenciar errores que demuestran su falsedad, como la diferencia de enfoques entre la foto del hotel y la de los políticos y una excesiva definición de los bordes de las siluetas de Machado y González Urrutia.

Además, un análisis de la instantánea viral con la herramienta Foto Forensics muestra que la foto de los políticos fue agregada digitalmente.

Hasta el momento, ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, ha informado sobre la llegada de María Corina Machado a Oslo.



Incertidumbre en Oslo

María Corina Machado tenía previsto ofrecer este martes en Oslo una rueda de prensa, en vísperas de recibir el Nobel de la Paz, pero el acto fue cancelado, lo que ha alimentado las especulaciones sobre si asistirá en persona a la ceremonia, según informó EFE.

El Instituto Nobel aplazó inicialmente la comparecencia, prevista para las 13.00 (12 GMT), y la canceló de forma definitiva varias horas después, apuntando como motivo a las dificultades a las que se enfrentaba Machado para salir de Venezuela, donde vive en paradero desconocido.

En definitiva, la fotografía de los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha sido manipulada, tal y como demuestra un análisis de la instantánea y evidencia la imagen original.