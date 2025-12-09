En vivo
Avioneta chocó a un vehículo cuando aterrizaba en plena autopista: otro conductor lo grabó

La pérdida de potencia en los dos motores dejó al piloto sin capacidad para llegar a un aeropuerto y lo obligó a descender sobre la autopista, con tan mala suerte que cayó sobre un vehículo.

