Avioneta chocó a un vehículo cuando aterrizaba en plena autopista: otro conductor lo grabó

Una avioneta cayó sobre un automóvil en plena I-95, en el condado de Brevard, Florida, tras perder potencia en ambos motores. La conductora del vehículo, una mujer de 57 años, sufrió heridas leves.

El hecho ocurrió cuando la aeronave, que había despegado de Merritt Island en un vuelo de instrucción, se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia. En la avioneta viajaban el piloto y un pasajero de 27 años, quienes resultaron ilesos.

Según las autoridades, la pérdida de potencia en los dos motores dejó al piloto sin capacidad para llegar a un aeropuerto y lo obligó a descender sobre la autopista. En el impacto, la avioneta cayó directamente sobre el carro que transitaba por el carril derecho.



La conductora fue trasladada a un hospital cercano, mientras equipos de emergencia aseguraron la escena y retiraron los restos de la aeronave.

Un video grabado por otro conductor que circulaba detrás del vehículo afectado muestra el momento exacto en que la avioneta desciende a gran velocidad y aterriza sobre el carro, generando un fuerte impacto en plena vía.

"Por qué llegaste tarde: Jefe no me va a creer lo que me pasó, choque con una avioneta"; "Cómo le explico eso al seguro?"; "Y por esto es que no existen los autos voladores"; "El que da por el aire paga"; y "Miedo desbloqueado" son algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.

Así quedó el carro tras choque con avioneta en Estados Unidos Foto: X @20valiente

Este caso ocurre en medio de reportes internacionales sobre incidentes similares. En Francia, un instructor de aviación y tres alumnos fallecieron el domingo en un accidente de avioneta en los Pirineos. Las causas aún se desconocen.

Los fallecidos, tres hombres y una mujer de entre 18 y 25 años, pertenecían a la Escuela Nacional de Aviación, según informó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot. El grupo volaba en un monomotor que se dirigía al aeródromo de Saint-Girons, en el sur del país.