En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Liga colombiana
Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video muestra el momento en que avión de combate se estrella en plena demostración en Dubái

Video muestra el momento en que avión de combate se estrella en plena demostración en Dubái

Un avión de combate se estrelló durante una exhibición en el Dubai Airshow. Videos del grave accidente ya circulan en redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad