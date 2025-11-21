Video muestra el momento en que avión de combate se estrella en plena demostración en Dubái

Un momento de tensión se vivió este viernes durante el Dubai Airshow, cuando un avión de combate HAL Tejas, de origen indio, se precipitó a tierra mientras realizaba una maniobra de demostración ante cientos de asistentes.

El siniestro ocurrió hacia las 2:10 de la tarde (hora local), en medio de una rutina aérea que era grabada por varios espectadores. En las imágenes, que rápidamente se difundieron en redes, se observa cómo la aeronave pierde estabilidad antes de impactar contra el suelo.

Estos son los videos:

Hasta el momento, no se ha confirmado si el piloto logró eyectarse antes del choque, lo que mantiene las dudas sobre su estado.

Tras el impacto, una columna de humo negro se elevó sobre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, ubicado en Dubai World Central, donde se desarrolla la feria aeronáutica. Minutos después, sirenas de emergencia comenzaron a escucharse mientras equipos de rescate se movilizaban hacia el punto del accidente.

El Dubai Airshow, uno de los eventos aeronáuticos más importantes del mundo, ha sido escenario esta semana de millonarios anuncios de compra de aeronaves por parte de Emirates y FlyDubai, pero la jornada terminó marcada por este aparatoso accidente que dejó en shock a los asistentes.