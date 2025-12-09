Confirman cancelación de rueda de prensa de María Corina Machado previa a la entrega del Nobel

El Instituto Noruego del Nobel anunció este martes, 9 de diciembre, la cancelación de la conferencia de prensa prevista para la víspera de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, según informó la agencia NTB. La comparecencia estaba programada para hoy, 9 de diciembre, a las 13:00 hora local en la sede del instituto en Oslo.

María Corina Machado fue premiada por su lucha en contra del régimen de Maduro Foto: captura de pantalla

Un portavoz del Instituto Nobel no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las razones de la suspensión. En un breve comunicado, la entidad indicó que la rueda de prensa ha sido aplazada y que comunicará una nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

La conferencia debía ser ofrecida por la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz. La institución había asegurado días atrás que Machado había confirmado telefónicamente su presencia en Oslo.



¿Dónde está María Corina Machado?

El paradero de la dirigente opositora continúa siendo desconocido desde que pasó a la clandestinidad a comienzos de 2025. Su eventual llegada a la capital noruega marcaría su primera aparición pública en casi un año.

La incertidumbre sobre su posible desplazamiento desde Venezuela también persiste. Caracas enfrenta una severa crisis de conectividad aérea debido a la suspensión de vuelos internacionales, tras las advertencias de autoridades estadounidenses sobre riesgos de seguridad aérea relacionados con recientes operaciones militares de Washington en el Caribe.



El Instituto Nobel no ha precisado si la cancelación está relacionada con la situación de Machado o con aspectos logísticos de última hora. La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz está prevista para el miércoles en Oslo.