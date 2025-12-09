En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Confirman cancelación de rueda de prensa de María Corina Machado previa a la entrega del Nobel

Confirman cancelación de rueda de prensa de María Corina Machado previa a la entrega del Nobel

Pese a que la rueda de prensa estaba prevista para este martes, su cancelación ya fue confirmada, lo que deja en incertidumbre su participación en la ceremonia de premiación programada para mañana, 10 de diciembre.

