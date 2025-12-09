En vivo
Aplazan la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo

Aplazan la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo

El Instituto Nobel había informado el sábado que la propia Machado le había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega.

