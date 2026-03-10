En vivo
¿Por qué falló otra vez el deprimido de la 94 tras fuerte aguacero en Bogotá? IDIGER explica

¿Por qué falló otra vez el deprimido de la 94 tras fuerte aguacero en Bogotá? IDIGER explica

Guillermo Escobar, director del IDIGER, calificó el evento climático como algo excepcional, señalando que la cantidad de agua caída en un tramo de apenas dos horas superó la capacidad de respuesta del sistema.

