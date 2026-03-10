A la cárcel alias 'El Ilusionista', falso taxista que robó más de $500 millones con 'cambiazo'

Un hombre conocido como alias 'El Ilusionista' fue enviado a prisión en Bogotá tras ser señalado de cometer millonarios robos utilizando la modalidad del “cambiazo”. Se trata de Juan Carlos Naranjo Becerra, quien según las autoridades habría engañado a decenas de ciudadanos y logrado apropiarse de más de 500 millones de pesos mediante fraudes con tarjetas bancarias.

De acuerdo con la investigación, este sujeto se hacía pasar por conductor de taxi y operaba principalmente en horas de la noche. Solía merodear discotecas, bares y establecimientos nocturnos, donde identificaba a personas que salían de estos lugares y necesitaban transporte. Allí les ofrecía el servicio y, al finalizar el recorrido, facilitaba datáfonos para que los pasajeros pagaran con tarjeta.

En ese momento ponía en marcha el engaño. Mientras la víctima digitaba su clave, el hombre cambiaba la tarjeta original por otra muy similar sin que la persona lo notara. De esta manera obtenía tanto el plástico como la contraseña del usuario y posteriormente realizaba compras y transacciones sin autorización.

Las autoridades señalaron que solo durante 2025 este hombre habría cometido al menos 62 fraudes, afectando a múltiples ciudadanos. Tras varias denuncias y un proceso de seguimiento, investigadores del Centro Cibernético Policial adelantaron allanamientos en varios inmuebles y en un vehículo vinculados al sospechoso.



Durante los operativos se incautaron 34 tarjetas de crédito y débito de diferentes entidades bancarias, dos datáfonos, tres celulares, una tarjeta de control de taxi, una cédula de ciudadanía presuntamente falsa y 726.000 pesos en efectivo, elementos que permitieron confirmar la forma en la que operaba este delincuente.

Finalmente, un juez de control de garantías le imputó cargos por hurto por medios informáticos y violación de datos personales, y ordenó su envío a la cárcel La Picota, en la capital del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a no perder de vista sus tarjetas bancarias y a cubrir el teclado al momento de digitar la clave en datáfonos o cajeros para evitar caer en este tipo de engaños.