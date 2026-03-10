Apple prepara una sorpresa para septiembre: así serán los iPhone plegables y AirPods con cámaras

Apple ya alista su nueva generación de dispositivos de gama alta que podrían significar un cambio importante en su catálogo y que, además, también podría influir en el futuro desarrollo de la marca.

De acuerdo con lo revelado por el periodista especializado en tecnología Mark Gurman, la compañía trabaja en tres productos que apuntan a una categoría superior dentro del ecosistema. Si bien esta tecnología no es nueva y ya se ha visto en otras marcas, Apple incorporaría a su catálogo un iPhone plegable; sumado a ello, una MacBook Pro con pantalla táctil OLED y la cereza en el pastel: AirPods con cámaras integradas.

La nueva línea podría debutar este año y estaría pensada para ubicarse por encima de los modelos actuales. Si bien todavía Apple no ha confirmado que lleven el nombre "Ultra", lo cierto es que las características que se han filtrado apuntan a que serían dispositivos con la tecnología más avanzada hasta ahora, por lo que sus precios también serían elevados.



Apple prepara iPhone plegable, MacBook Pro OLED y AirPods con sensores visuales

Uno de los dispositivos que más expectativa ha generado desde que se filtró es la posible llegada del primer iPhone plegable. Luego de varios años de desarrollo, finalmente Apple podría presentar su primer teléfono con pantalla flexible, luego de que marcas como Samsung, Huawei y Motorola ya tengan el suyo.

De acuerdo con las filtraciones, el dispositivo tendría un diseño similar al de otros plegables del mercado y contaría con dos pantallas:



Pantalla externa de aproximadamente 5,5 pulgadas

Pantalla interna desplegable de 7,8 pulgadas

Paneles OLED con tasa de refresco de 120 Hz

Sin embargo, el equipo contaría con un sistema de bisagra mejorado que permitiría mayor durabilidad y reduciría la marca visible del pliegue. El precio rondaría los 2.000 dólares ($7.400.000 COP), ubicándolo en el segmento premium.



MacBook Pro con pantalla táctil OLED

La nueva MacBook Neo llegará a Colombia en dos versiones Foto: AFP

Otro de los lanzamientos que ha generado expectativa es, sin duda, una MacBook Pro con pantalla OLED táctil, algo que por años parecía improbable en la compañía de la manzana y que finalmente se haría realidad.

Con el cambio a tecnología OLED, Apple podría fabricar portátiles:



Más delgados

Con mayor brillo

Con mejor eficiencia energética

Sumado a ello, el equipo incorporaría un chip M6, fabricado con proceso de 2 nanómetros, lo que daría un salto de rendimiento y eficiencia atractivo en comparación con los procesadores M5.

El sistema operativo macOS también recibiría ajustes para facilitar el uso táctil, incluyendo íconos más grandes y gestos como ampliar o desplazar contenido con los dedos.



AirPods con sensores visuales integrados

AirPods con traducción en vivo Foto: AFP

Sin duda, este sería el producto más llamativo de Apple. Los nuevos AirPods tendrían sensores visuales integrados. No son cámaras para tomar fotos, pero sí pequeños sensores capaces de analizar y estudiar el entorno del usuario.

Entre las funciones que podrían incorporar están:



Mejor interacción con Siri

Reconocimiento del entorno

Control por gestos sin tocar los auriculares

Ajuste automático del volumen y cancelación de ruido

Este nuevo modelo podría superar los 300 dólares (aprox. $1.110.000 COP) y posicionarse por encima de los AirPods Pro actuales.

Según las filtraciones, el lanzamiento de la nueva línea de Apple podría llegar en septiembre, fecha en la que usualmente presentan los nuevos iPhone. Con esto, la empresa de la manzana busca dar un nuevo salto y ponerse a la par de sus competidores. Cabe recordar que los precios de los productos son estimados y en Colombia podrían llegar un poco más costosos.