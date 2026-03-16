¿Se viene 'barrida' en Atlético Nacional? Revelan planes a futuro del equipo

En medio de la diversidad de opiniones que existen en torno a Atlético Nacional y su rendimiento deportivo bajo el mando de Diego Arias, desde quienes apoyan el proceso del antioqueño hasta los que piden su salida, pese al apoyo que han mostrado los directivos con este entrenador, se conoce nuevas versiones sobre el supuesto futuro que podría tener el equipo.
De acuerdo con Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, se vendría una ‘barrida’ en el equipo, pero no con base al rendimiento deportivo, sino enfocado en lo económico y en la edad, en especial en algunos nombres que estarían cerca de terminar contrato. Al igual que mencionó un posible préstamo del central Simón García para el próximo semestre.
“Lo que me dicen es que están mirando edad y costo. Me dieron una lista, pero por responsabilidad no la voy a publicar porque primero quisiera confrontar, verificar si evidentemente esos jugadores están próximos a terminar su contrato con el equipo verdolaga (…) No, la tarea es para no decir imprecisiones. Este programa, este programa, si bien recicla información de otros programas, de otros protagonistas, porque este es un aforador de información, nos cuidamos mucho de que el tema no sea peligroso en materia informativa, porque no todo puede ser creíble”, dijo de esta información.
En ese orden de ideas, por ahora no ha sido confirmado si realmente vendrá o no una ‘barrida’, pero el panorama en el cuadro verdolaga podría ser de cambios en el próximo semestre.
En caso hipotético y con base a esta información, existe una lista de varios jugadores que terminarían contrato en este 2026, algunos a mitad de año y otros a finales, según TransferMarkt. Este es el listado:
Contrato hasta 30/06/2026
Contrato hasta 31/12/2026
