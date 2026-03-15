Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Atlético Nacional se adueña de la cima

La Liga BetPlay sigue su camino con la fecha 11 y ya se empiezan a perfilar los equipos que avanzarían a los cuadrangulares del torneo del primer semestre de 2026, una jornada que ha dejado varias sorpresas en los marcadores y un nuevo líder en la tabla.

El pasado viernes 13 de marzo se disputaron dos compromisos. Por un lado, Once Caldas fue contundente ante Pasto, hizo respetar su casa y goleó 4-2 al cuadro pastuso. Mientras tanto, Atlético Nacional recibió a Llaneros y, tras vencerlo 2-0, logró apoderarse de la cima de la tabla.

Por su parte, el sábado 14, Internacional de Bogotá, que venía mostrando un buen momento, cayó en un bajón y terminó igualando sin goles frente a Bucaramanga. En otro compromiso de la jornada, Deportivo Cali venció 2-0 a Cúcuta.

Leonardo Castro con Millonarios X: @Sudamericana

Sorpresas en la jornada sacudieron a los equipos de Bogotá

La sorpresa llegó más tarde con los equipos capitalinos, cuando Boyacá Chicó, equipo que lucha en la parte baja de la tabla, venció 2-1 a Millonarios y cortó una racha de dos triunfos consecutivos del conjunto 'embajador'.

Por su parte, Santa Fe recibió a Alianza, otro equipo que ronda lo más profundo de la clasificación. En un duelo en el que el cuadro 'cardenal' parecía quedarse con la victoria, al final terminó cediendo un empate 1-1.

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Ahora, este domingo 15 de marzo se disputarán los cuatro partidos restantes de la fecha. En la jornada, Deportes Pereira enfrentará a Águilas Doradas, América se medirá ante Tolima, Jaguares recibirá a Medellín y, finalmente, Junior buscará reencontrarse con la victoria cuando enfrente a Fortaleza.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Así va la tabla parcial del campeonato:

