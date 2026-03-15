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Blu Radio  / Deportes  / Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Atlético Nacional se adueña de la cima

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026: Atlético Nacional se adueña de la cima

Avanza la Liga BetPlay y se pone al día el calendario del fútbol profesional colombiano por lo que se actualiza la tabla de posiciones.

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