En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / ¿Qué significa para el ciudadano del común el hundimiento de la reforma tributaria?

¿Qué significa para el ciudadano del común el hundimiento de la reforma tributaria?

Un alivio inmediato en impuestos, pero un 2026 más apretado en crédito, empleo y gasto público.

Publicidad

Publicidad

Publicidad