Derrota para el Gobierno Petro: se hunde la reforma tributaria por segundo año consecutivo

A pesar de todos los esfuerzos del Gobierno, el Presupuesto General de la Nación para el año 2026 estará desfinanciado en $16,3 billones de pesos. En la mañana de este martes y tras varios aplazamientos, las comisiones económicas del Congreso archivaron el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria presentado por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La votación que terminó hundiendo la ponencia positiva terminó de la siguiente manera: la ⁠Comisión Cuarta Senado negó la proposición con 9 votos por el No contra 4 votos por el Sí.

Desde un primer momento, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió los ajustes hechos a la ponencia positiva que redujo el recaudo de los $26.3 billones de pesos iniciales a $16.3 billones, pero también hizo una advertencia sobre el futuro de las finanzas públicas por la no aprobación de la iniciativa.

Congreso de Colombia y el presidente Gustavo Petro Fotos: AFP

Los principales cambios se centraron en la eliminación de medidas que no generaban ingresos inmediatos para 2026, como la supresión del gravamen del IVA a la gasolina y ACPM (proyectado en $2.6 billones), la eliminación de la deducción de 72 UVT por dependientes, la derogación del descuento tributario por dividendos del 19 %, y la exclusión del impuesto a las actividades comerciales de las iglesias.



Además, desde el Gobierno se hicieron ajustes en la reducción de la carga tributaria a la cerveza (recortando $3.1 billones), el mantenimiento de la tarifa preferencial del 5% de IVA para vehículos eléctricos y full híbridos, y la exclusión de los productores artesanales de licores del impuesto al consumo.

Así mismo, se mantuvieron medidas como la sobretasa del 15 % al sector financiero, la ampliación del impuesto al patrimonio a partir de 40.000 UVT, el aumento de la tarifa de Normalización Tributaria del 15 % al 19 %, el Impuesto Especial del 1 % a la extracción de hidrocarburos y carbón, el gravamen con IVA a juegos digitales de suerte y azar, entre otros.

Sin embargo, los congresistas opositores insistieron en que el bolsillo de los colombianos no aguantaba un incremento de impuestos y que incluso las promesas del Gobierno de que esta reforma golpearía a lo más ricos no era cierto.



¿Qué puede hacer el Gobierno tras hundimiento de reforma tributaria?

Con esto, el presupuesto para el próximo año deberá ser ajustado en 530,6 billones de pesos y para ello deberá expedirse durante las primeras semanas del 2026 los respectivos decretos realizando los debidos recortes o aplazamientos de gastos e inversiones.