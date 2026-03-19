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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Adiós a la manicura permanente?: “Wellness Nails” el boom que apuesta por uñas más saludables

¿Adiós a la manicura permanente?: “Wellness Nails” el boom que apuesta por uñas más saludables

En Colombia, la compra de esmaltes tradicionales creció más de 15 % en el último año, cifra que se debe a una decisión consciente y al llamado “Wellness Nails”.

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