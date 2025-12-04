En vivo
Blu Radio  / Economía  / Reforma tributaria: advierten sobre estrategia para decretar emergencia económica

Reforma tributaria: advierten sobre estrategia para decretar emergencia económica

El senador Mauricio Gómez Amín, integrante de la Comisión Tercera del Senado, prendió una "alerta roja" al país, asegurando que el gobierno y el presidente de la comisión de Cámara están jugando a quemar y dilatar el tiempo hasta el 16 de diciembre. Según Gómez Amín, la estrategia apunta a sacar un decreto de emergencia económica.

