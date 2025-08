Senador liberal Mauricio Gómez Amín, nuevo precandidato presidencial

Sigue creciendo la larga lista de aspirantes a suceder al presidente Gustavo Petro a partir del 7 de agosto de 2026.

En las últimas horas, el senador por el Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció que buscará ser el candidato de la colectividad roja en las elecciones del próximo 31 de mayo.

“Hoy inicio una nueva etapa en mi vida, de la mano de Dios y con el corazón puesto en Colombia. Presento mi precandidatura a la Presidencia con una convicción profunda: este país no está condenado al miedo, al odio ni al fracaso”, señaló el senador Gómez Amin en su cuenta de X.

— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) August 1, 2025

El congresista, abiertamente de oposición al Gobierno, insistió en que su aspiración se fundamenta en la decepción que sienten buena parte de los colombianos y colombianas.

“Sé que muchos se sienten defraudados, dolidos y olvidados. Colombia está siendo destruida, pero no podemos quedarnos callados. Pertenezco a una generación que no se resigna. Que no le teme al esfuerzo ni a la verdad. Una generación que cree en los hechos más que en las promesas, y que entiende que este momento histórico exige unión, valentía y propósito”.