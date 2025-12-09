Dos muertos y dos policías heridos dejó explosión en un carro en la autopista Medellín - Bogotá

En menos 24 horas un nuevo hecho con explosivos generó conmoción en el norte del Valle de Aburrá tras una emergencia registrada al final de la tarde de este martes, 9 de diciembre, en la autopista Medellín - Bogotá.

Según información preliminar entregada por parte del coronel Óscar Mauricio Rico, los hechos ocurrieron en inmediaciones del peaje Copacabana cuando en medio de acciones rutinarias de prevención, hombres adscritos a la Seccional de Tránsito estaban inspeccionando un vehículo particular desde el cual se activó una carga explosiva.

"Estaban en actividades de prevención normales, de verificación de vehículos, pararon un vehículo, estaban haciendo el procedimiento y se activó un artefacto. Desconozco si fue un explosivo o es pólvora. Personal de explosivos ya iniciará la investigación", indicó el uniformado a Blu Radio.

Explosión en un carro en la autopista Medellín - Bogotá // Foto: suministrada

Como consecuencia de la situación al menos un hombre resultó muerto y dos policías que quedaron heridos fueron trasladados a un centro asistencial del municipio de Bello para recibir atención médica.



Mientras personal antiexplosivos verifica la zona para descartar presencia de otros artefactos, se mantiene con cierre total de la autopista Medellín - Bogotá. Como alternativas hacia el Oriente del departamento se encuentra la vía Las Palmas o el Túnel de Oriente.