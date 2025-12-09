En vivo
Dos muertos y dos policías heridos dejó explosión en un carro en la autopista Medellín - Bogotá

Personal antiexplosivos verifica la zona, cerca al peaje Copacabana, para determinar las causas de la emergencias.

