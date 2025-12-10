Aumenta a 12 el número de quemados con pólvora en Santander: 4 son menores

La Secretaría de Salud de Santander confirmó que la cifra de personas lesionadas por el uso de pólvora en el departamento aumentó a 12 casos, de los cuales cuatro corresponden a menores de edad y ocho a adultos.

De acuerdo con el balance entregado por el secretario de Salud, Edwin Prada Ramírez, los casos se han concentrado principalmente en los municipios de Piedecuesta, Bucaramanga, Mogotes y El Socorro, donde las autoridades mantienen activas las labores de vigilancia y prevención.

“En el periodo de intensificación por las festividades de fin de año ya se han reportado doce casos de personas lesionadas con pólvora, y lo más preocupante es que cuatro de ellos son niños”, advirtió el funcionario, al señalar que varios de los afectados han sufrido lesiones de consideración.

Entre los lesionados se registran casos de amputación de dedos de la mano, quemaduras de primer y segundo grado y una laceración en la córnea, lo que ha requerido atención médica especializada. Según la Secretaría de Salud, algunos pacientes han necesitado manejo hospitalario debido a la gravedad de las heridas.



Uno de los casos más sonados ocurrió en Piedecuesta, donde un niño de 13 años sufrió una delicada lesión ocular mientras manipulaba pólvora tipo mini volador. El estallido le causó una exposición directa en su ojo izquierdo, por lo que tuvo que ser remitido de urgencia a un centro asistencial del municipio.

Prada Ramírez reiteró el llamado a la comunidad para evitar el uso de pólvora durante las celebraciones de Navidad, fin de año y el Puente de Reyes. “Estas lesiones no solo afectan a quien manipula la pólvora, también pueden causar daños a terceros y dejar secuelas de por vida”, afirmó.

Las autoridades de salud insistieron especialmente en la corresponsabilidad de los padres de familia y recordaron que la manipulación de pólvora por parte de menores está prohibida. El objetivo, señalaron, es evitar que la cifra de quemados siga en aumento durante la temporada decembrina.