Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Salsódromo de la Feria de Cali tendrá graderías para más de 16.000 espectadores

Salsódromo de la Feria de Cali tendrá graderías para más de 16.000 espectadores

Cerca de 400 niños serán protagonistas del evento que abrirá la versión número 68 de la fiesta más importante de los caleños.

