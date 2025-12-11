Salsódromo de la Feria de Cali tendrá graderías para más de 16.000 espectadores

A pocos días del inicio de la Feria de Cali, las autoridades y organizadores ya afinan los últimos detalles para que la versión número 68 de la fiesta más representativa de la ciudad sea un éxito total.

Uno de los eventos más esperados por los asistentes es el Salsódromo, espectáculo que tradicionalmente da apertura oficial a la Feria de Cali. Para este 2025, los niños serán los grandes protagonistas: cerca de 400 pequeños bailarines harán parte del montaje artístico encargado de llevar la salsa a lo más alto y de abrir la festividad más esperada del año por caleños y visitantes.

Rolando Patiño, productor general del Salsódromo, confirmó que este año habrá 18 graderías, de las cuales dos serán completamente gratuitas para el público: “En cuanto a las graderías, tendremos 18 graderías que nos darán alrededor de unas 16.700 personas. Habrá dos graderías que serán gratuitas para el público. Y la manera en que en ese momento se están adquiriendo es con activaciones de marcas, centros comerciales y otros espacios donde la gente conoce la feria, concursa y participa de las actividades planteadas en estos escenarios y son acreedores a esta boletería gratuita", señaló.

Por su parte, Hugo Osorio, director artístico del Salsódromo, adelantó que esta versión llegará con una puesta en escena renovada y sorpresas para los asistentes.



“Este año van a esperar muchas cosas nuevas. Vamos a darle un refresh a toda la parte visual, usando elementos nuevos. Los bailarines no van a ir como cada uno individualmente, sino que ya cada bloque va a tener una gama de colores. Entonces va a haber algo muy distinto ahí, algo muy especial. A invitar a la comunidad caleña a que se una, a que apoyen a los artistas caleños, y se van a llevar una linda sorpresa el 25 de diciembre", manifestó.

Para esta inauguración de la Feria de Cali se esperan alrededor de 27.000 asistentes en el Salsódromo, que se realizará sobre la autopista Suroriental y que dará inicio a la feria programada del 25 al 30 de diciembre.