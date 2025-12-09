Más de 2.000 artistas participarán este año del Salsódromo, confirma Corfecali

A menos de dos semanas de que inicie de manera oficial la versión N. 68 de la Feria de Cali, se conocen nuevos detalles de los cuatro desfiles principales que se realizarán en la Autopista Sur Oriental, decisión que fue ratificada días atrás por Corfecali tras varias polémicas en la calle 25, donde pretendían realizarlos este año.

El recorrido será desde la carrera 56 a la carrera 39 en el sentido sur-norte de la Autopista con el salsódromo el 25 de diciembre, el 26 Fiestas de mi pueblo, el 27 el desfile de autos clásicos y antiguos y el 28 el carnaval de Cali Viejo. Este año el Salsódromo incorpora novedades que esperan mantenerse en las próximas ediciones.

"Los desfiles como todos saben, arrancamos con nuestro desfile inaugural del Salsódromo el día 25, aquí tendremos 2.200 artistas en escena. El Salsódromo va a tener un tema distinto porque vamos a calificar las tres mejores escuelas de salsa que se van a presentar este día, y vamos a hacer un reconocimiento formal, pero también monetario; nosotros vamos a entregar la primera copa de la mejor escuela del Salsódromo de la versión 68, y esperamos que esta misma copa se entregue de aquí en adelante todos los años", dijo Fabio Botero, gerente de Corfecali.



Estas son algunas novedades para la Feria de Cali 2025

Así mismo, confirmó que el cambio de los desfiles se dio para garantizar recorridos más fluidos y mejores accesos para los asistentes y que la instalación de las graderías en la autopista Sur Oriental inicia esta semana.

"Vamos a tener 18 graderías que nos dan la capacidad más o menos entre 15.000 y 16.000 personas. Estamos terminando de etiquetar esa ubicación ya de cada una de ellas y es que con el cambio de escenario, pues estamos haciendo los cambios contractuales con todos los permisos y las solicitudes, pero yo creo que estamos a dos días de arrancar ya el proceso de instalación.", expresó Botero.



Mientras tanto, en la calle 25 se realizará la Calle de la Feria, los días 29 y 30 de diciembre, donde habrá presentaciones de diferentes orquestas nacionales e internacionales.

"Está trazado arrancar de la carrera 10 hacia el sur, tener una tarima y tener nuevamente circulación de diferentes artistas; allí estaremos utilizando la zona verde que la gente, también la parte de andenes y las capas asfálticas, digamos que parte de asfalto de la calle, pues creemos que pueden estar más o menos 20, 25 mil personas", explicó el gerente.

Melómanos y coleccionistas, también trae novedades este 2025 con el primer Festival Internacional de Boleros. Este año se instalarán las tradicionales casetas en lugares como el Parque de la Caña y el Coliseo María Isabel Urrutia, además de eventos en el Bulevar de Oriente, el barrio Obrero, la Plazoleta de San Francisco y otras actividades en 15 corregimientos de Cali.