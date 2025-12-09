En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Más de 2.000 artistas participarán este año del Salsódromo, confirma Corfecali

Más de 2.000 artistas participarán este año del Salsódromo, confirma Corfecali

En pocos días comenzará en la Autopista Sur el montaje para el Salsódromo y los desfiles entre el 25 y el 28 de diciembre. En la calle 25 se instalarán las tarimas de la Calle de la Feria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad