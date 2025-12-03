Corfecali ratifica desfiles de la Feria sobre el corredor de la Calle 25

Luego de que comenzaran a circular en redes sociales versiones que aseguraban que, desde las directivas de Corfecali y la Alcaldía de Cali, se estaría evaluando trasladar nuevamente el recorrido del Salsódromo a la Autopista Suroriental, lugar donde tradicionalmente se ha realizado la Feria de Cali, el rumor tomó fuerza y generó todo tipo de especulaciones.

Ante esto, la entidad encargada de la organización del evento confirmaron que no existe ninguna modificación al anuncio inicial y que los desfiles de la Feria de Cali de este año se mantienen sobre el corredor de la Calle 25, sin contemplar la posibilidad de regresar a la Autopista Suroriental.

“Para ser claros, los cuatro desfiles del 25 al 28 van sobre la Calle 25, es decir, el Salsódromo el 25; Fiestas de mi Pueblo, que es con la Gobernación, el 26; el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos el 27; y cerramos con el Carnaval del Cali Viejo el 28. Lo único que hemos dicho es que preferiríamos no tener graderías en las carreras 4 y 5 por el tema de los árboles, y que, a cambio, el desfile se trasladará a la Calle 5 hasta la 12”, dijo Fabio Botero, gerente de Corfecali.

Sin embargo, Botero fue enfático en señalar que algunos eventos sí se realizarán en la Autopista Suroriental, mientras que los desfiles de mayor afluencia de público permanecerán en la Calle 25.



“Lo que pasa es que la Calle de la Feria, que son los días 29 y 30, sí queda en la autopista. Lo que estamos haciendo es descentralizar la feria y no concentrarla en un solo sector. Además, por la alta afluencia que tuvo el año anterior la Calle de la Feria, preferimos mantenerla allí, eso es lo que hemos dicho y en lo que estamos trabajando”, explicó el gerente.

Finalmente, sobre el rumor de un posible cambio de escenario, algunos señalaban que obedecía a temas de seguridad en la Calle 25, mientras que otros lo relacionaban con la solicitud de sectores ambientalistas que protestan por el daño ambiental que ocasiona realizar el evento sobre el corredor vial.