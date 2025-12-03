En vivo
Pacífico

Corfecali ratifica desfiles de la Feria sobre el corredor de la Calle 25

Directivas de la entidad confirmaron que los desfiles de la Feria de Cali de este año se mantienen sobre el corredor de la Calle 25 sin contemplar la posibilidad de regresar a la Autopista Suroriental.

