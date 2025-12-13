Más de 1.200 funcionarios conforman operativo de seguridad para final entre Nacional y Medellín

Atlético Nacional e Independiente Medellín están preparados para jugar la final de la Copa BetPlay y por ello la expectativa está en la capital de Antioquia en donde se vivirán los dos encuentros que están marcados por la histórica rivalidad entre ambos equipos y por un factor especial: el ganador se llevará un título.

La importancia del compromiso ha hecho que diferentes autoridades pongan sus ojos en ambas hinchadas para tratar que no haya inconvenientes de orden público ni en el estadio Atanasio Girardot ni en sus alrededores, más sabiendo que tantos hinchas 'verdes' como 'rojos' estarán en los dos partidos en un reto para la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los trabajos con las barras se han hecho de manera juiciosa y que, además, cree en la disposición de fútbol en paz para que ambas finales se realicen de manera pacífica y sin hechos que lamentar.

"Por supuesto nosotros hemos planteado todo el tema de fútbol en paz, que asistan las dos hinchadas como lo venimos haciendo en todos los clásicos, pero por supuesto lo más importante siempre es que haya fútbol en paz", indicó el mandatario.



Hay que recordar que el encuentro toma especial relevancia debido a que no se jugaba una final entre ambos equipos desde el 2004, cuando Independiente Medellín se coronó campeón y por ello la tensión deportiva que hay en la capital antioqueña por quién se coronará con la Copa BetPlay.

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, le pidió a las diferentes autoridades en el Valle de Aburrá que se hagan todos los esfuerzos necesarios para poder prevenir muertes por posibles enfrentamientos entre los hinchas 'verdes' y 'rojos'.

"Sobre el riesgo de muertes en los partidos de la final de fútbol. Debemos tomar medidas ya para evitar que suceda algo en la final de fútbol", expresó la congresista.

Publicidad

Por ahora la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad de Medellín se encuentran ultimando los detalles sobre el operativo de seguridad que tendrá más de 1.000 uniformados y varios puntos de control no solo en los alrededores del escenario deportivo, sino también en otros puntos de la ciudad en donde miles de personas verán el partido de ida en donde Atlético Nacional será local.