Más de 1.200 funcionarios conforman operativo de seguridad para final entre Nacional y Medellín

Más de 1.200 funcionarios conforman operativo de seguridad para final entre Nacional y Medellín

Autoridades en Medellín se preparan para otro clásico paisa esta vez por la final de la Copa BetPlay y le piden una sola cosa a las hinchadas: que sea un partido pacífico.

