Este sería el reemplazo de Alfredo Morelos si no continúa en Atlético Nacional

Restan dos partidos -final de la Copa BetPlay- para que la temporada 2025 de Atlético Nacional llegue a su final, que no fue como se esperaba y hubo tres técnicos en el año y solo, por ahora, el título de SuperLiga BetPlay frente al Bucaramanga bajo el mando de Gandolfi.

Por eso, desde las directivas ya piensan en el 2026 y cómo será el plantel profesional ante la inminente salida de algunos jugadores. Pero el caso que ha generado preocupación ha sido en torno a Alfredo Morelos y su continuidad, pues su préstamo llegará a su final este diciembre y deberá volver en enero a Brasil a unirse al Santos de Neymar; sin embargo, en caso de no lograrse, habría un plan B.

Alfredo Morelos en Atlético Nacional // Foto: AFP

Este podría ser el reemplazo de Alfredo Morelos en Atlético Nacional

El delantero Octavio Rivero, de Barcelona de Ecuador, ha sido el nombre que ha sonado como un posible reemplazo de Alfredo Morelos. El uruguayo, de 33 años, cuenta con un extenso recorrido internacional y en su etapa en Ecuador ha sido clave.

Ha disputado más de 300 partidos como profesional anotando más de 120 goles y asistiendo en 31. Campeón en Chile, Uruguay y Canadá. Sin embargo, según el periodista Mauricio Agudelo, no hay una negociación en este momento, pero no se descarta que Octavio Rivero siga en carpeta, pues el objetivo principal es la continuidad de Morelos.



Octavio Rivero // Foto: AFP

¿Qué pasará en Alfredo Morelos?

“Alfredo, en lo personal, pues yo tengo una gran relación con él, lo aprecio, valoro demasiado todo lo que él ha hecho, como muchos de sus compañeros, para estar aquí en Atlético Nacional. Es un jugador, es una persona con la cual uno quiere contar siempre, pues todos sabemos también el perfil y la calidad del jugador que es. Es uno de los máximos colombianos goleadores en Europa y no es fácil mantener un jugador de esos acá, pero obviamente siempre serán bienvenidos y siempre haremos, como ya lo hemos hecho, todos los esfuerzos necesarios para poder contar con este perfil de jugadores y de personas. Yo siempre lo digo sin ninguna prevención, a mí me encantaría que él siguiera con nosotros muchos años más, porque sentimos que tanto él está feliz aquí en Atlético Nacional y pues nosotros y los hinchas, ni hablar, al tener un jugador de esas características en nuestro equipo”, dijo en su momento el presidente del club en diálogo con Blu Radio.

En este momento, esperarán a que termine la temporada y avanzar en la negociación con Santos de Brasil, en especial porque el deseo del futbolista seria quedarse en el cuadro verdolaga.