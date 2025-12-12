En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Este sería el reemplazo de Alfredo Morelos si no continúa en Atlético Nacional

Este sería el reemplazo de Alfredo Morelos si no continúa en Atlético Nacional

Los verdolagas trabajan en la continuidad del delantero para el 2026 y el futbolista tiene toda la voluntad de quedarse, pero dependerá todo del Santos de Brasil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad