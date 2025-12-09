Esto necesita Atlético Nacional para disputar la Copa Libertadores en 2026

Tras la derrota 3 a 2 frente al América de Cali, Atlético Nacional se despidió de la Liga BetPlay 2025-II y dejó pasar la oportunidad de disputar una nueva final para alcanzar una nueva estrella en el fútbol colombiano, esperando que en la Copa BetPlay el desenlace sea otro.

No obstante, la derrota trajo un problema en el equipo en torno a la base de su proyecto deportivo: la competencia internacional, pues, por ahora, el cuadro verdolaga estaría disputando la Copa Sudamericana y necesita de resultados que le permitan llegar a la Copa Libertadores, competencia obligatoria en los objetivos de la institución.



Esto necesita Atlético Nacional para llegar a Copa Libertadores

En este momento, el cuadro verdolaga depende sí o sí del Deportes Tolima y el esquema de Lucas González. La única forma en que el equipo paisa podría asegurarse un cupo a la Copa Libertadores sería si el cuadro Vinotinto y Oro sale campeón de este semestre del fútbol profesional colombiano.

Si Junior se queda con la estrella, Nacional caerá a puesto de Copa Sudamericana automáticamente por reclasificación y solamente el cuadro pijao le daría ese cupo a los verdolagas.

Atlético Nacional con preocupación para Libertadores // Fotos: AFP y Atlético Nacional.

Reclasificación Liga BetPlay 2025

Deportes Tolima (fase de grupos o fase previa de Libertadores). Deportivo Independiente Medellín (fase previa de Libertadores). Atlético Nacional (Copa Libertadores o Sudamericana). Independiente Santa Fe (fase de grupos de la Copa Libertadores) América de Cali (fase eliminatoria de Copa Sudamericana). Junior de Barranquilla (Copa Libertadores o Sudamericana). Atlético Bucaramanga (fase eliminatoria Copa Sudamericana). Millonarios (fase eliminatoria de Copa Sudamericana). Once Caldas. Fortaleza.

¿Cuándo se disputa la final de la Liga BetPlay 2025-II?

Dimayor publicó los horarios oficiales de la gran final del fútbol profesional colombiano, la cual se disputará:



Ida el 12 de diciembre: Junior vs. Tolima a las 8:00 de la noche.

Junior vs. Tolima a las 8:00 de la noche. Vuelta el 16 de diciembre: Tolima vs. Junior a las 7:30 de la noche.

