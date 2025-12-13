¿Adiós a la venta de autos de combustión? Autos y Motos, programa 13 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 13 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:



El mercado de motocicletas en Colombia alcanzó un récord histórico en 2025, al llegar a más de un millón unidades vendidas , lo que representa un crecimiento posterior al 30 %.

La Premiación de la FIA de los Campeones 2025 reconoció a los mejores pilotos y equipos de la temporada en el automovilismo internacional.

La Unión Europea informó que modificó su determinación para prohibir la venta de autos nuevos con motor a combustión a partir de 2035.

Perú anunció que será el primer país de América Latina en contar con un tren de alta velocidad que superará los 300 kilómetros por hora.

