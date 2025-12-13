Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Publicidad
El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.
Su arraigo cultural, sumado a la expectativa que genera cada tarde, hace que miles de jugadores estén atentos al resultado con la ilusión de acertar el número ganador y cambiar su jornada con un solo golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 13 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La regularidad de su horario y la claridad de sus procesos lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en distintas regiones de Colombia.
Este sorteo ofrece múltiples formas de participación, pensadas para adaptarse a diferentes estilos y niveles de experiencia. Entre las principales modalidades se encuentran:
Gracias a esta variedad, cada sorteo se convierte en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.
Jugar el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin mayores complicaciones.
Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Sinuano Día se mantiene como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo consolidan como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos del país.