Sinuano Día resultado último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.

Su arraigo cultural, sumado a la expectativa que genera cada tarde, hace que miles de jugadores estén atentos al resultado con la ilusión de acertar el número ganador y cambiar su jornada con un solo golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 13 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La regularidad de su horario y la claridad de sus procesos lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en distintas regiones de Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este sorteo ofrece múltiples formas de participación, pensadas para adaptarse a diferentes estilos y niveles de experiencia. Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo : coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

: coincidencia exacta de las últimas tres cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

acertar únicamente el último dígito del resultado. Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Gracias a esta variedad, cada sorteo se convierte en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin mayores complicaciones.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día se mantiene como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo consolidan como uno de los juegos de chance más respetados y seguidos del país.