Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares y arraigados del Caribe colombiano.
Cada tarde, miles de jugadores siguen el resultado con la esperanza de acertar el número ganador y transformar su día con un solo golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 12 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario consistente y sus procesos claros lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones del país.
El Sinuano Día ofrece una amplia variedad de opciones para participar, ideales tanto para jugadores experimentados como para quienes apuestan ocasionalmente:
Esta variedad de opciones hace que cada sorteo sea dinámico y atractivo para los aficionados al chance.
Participar es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que cualquier persona pueda probar su suerte sin complicaciones.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:
Según el valor del premio —calculado en UVT— pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en la región Caribe. Su continuidad, la confianza de los jugadores y la emoción que genera lo mantienen entre los sorteos más respetados y seguidos de Colombia.