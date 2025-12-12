Sinuano Día resultado último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares y arraigados del Caribe colombiano.

Cada tarde, miles de jugadores siguen el resultado con la esperanza de acertar el número ganador y transformar su día con un solo golpe de suerte. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Sinuano Día hoy

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 12 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario consistente y sus procesos claros lo han convertido en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una amplia variedad de opciones para participar, ideales tanto para jugadores experimentados como para quienes apuestan ocasionalmente:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar de forma exacta las dos últimas cifras.

acertar de forma exacta las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del número ganador.

acertar únicamente el último dígito del número ganador. Quinta balota: modalidad implementada desde 2025 que otorga premios adicionales.

Esta variedad de opciones hace que cada sorteo sea dinámico y atractivo para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que cualquier persona pueda probar su suerte sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio —calculado en UVT— pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día sigue siendo una tradición profundamente arraigada en la región Caribe. Su continuidad, la confianza de los jugadores y la emoción que genera lo mantienen entre los sorteos más respetados y seguidos de Colombia.