Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.

Su trayectoria y arraigo en la región mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que, cada tarde, esperan atentos el resultado con la ilusión de que la suerte pueda cambiarles el día. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado de la Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en sus horarios y la transparencia del proceso han fortalecido su reputación como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de modalidades de apuesta, que permite a cada jugador elegir la estrategia que mejor se adapte a su intuición y experiencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera a diario y la versatilidad de sus apuestas, la Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte pueda sonreírles.