Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.
Su trayectoria y arraigo en la región mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que, cada tarde, esperan atentos el resultado con la ilusión de que la suerte pueda cambiarles el día. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 13 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en sus horarios y la transparencia del proceso han fortalecido su reputación como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.
Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de modalidades de apuesta, que permite a cada jugador elegir la estrategia que mejor se adapte a su intuición y experiencia:
Gracias a su historia, la emoción que genera a diario y la versatilidad de sus apuestas, la Caribeña Día sigue siendo uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte pueda sonreírles.