Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

La Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más representativos del Caribe colombiano.

Su tradición, que crece con el paso de los años, mantiene en expectativa a miles de apostadores que cada tarde siguen atentos el número ganador que podría cambiarles el día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 12 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su puntualidad y la transparencia en cada jornada han fortalecido su reputación como uno de los juegos de chance más confiables y tradicionales de la región Caribe.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Uno de los factores que impulsa su popularidad es la variedad de opciones para apostar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que más se ajuste a su intuición:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Con su historia, emoción diaria y variedad en las apuestas, Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados en el Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte pueda sonreírles.