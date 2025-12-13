En vivo
Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al ELN a no atentar contra la vida de la comunidad

Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al ELN a no atentar contra la vida de la comunidad

La institución activó mecanismos de monitoreo y acompañamiento, alertando sobre el impacto negativo que el paro tendría sobre la población civil, especialmente en términos de acceso a servicios básicos y seguridad.

