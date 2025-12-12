Casi 200 niños y niñas fueron forzados a integrar grupos armados en lo que va de 2025

Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró un total de 194 casos de reclutamiento de menores de edad en distintas regiones del país. La cifra, reflejada en una reciente infografía de la entidad, confirma que esta práctica criminal sigue siendo uno de los mayores riesgos para niños, niñas y adolescentes en zonas rurales azotadas por estructuras armadas.

Según los datos oficiales, el 59% de las víctimas son niños y adolescentes hombres, mientras que el 41% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia que las organizaciones ilegales continúan enfocándose en ambos grupos para ampliar sus filas, cumplir tareas de inteligencia, logística o someterlos a explotación.

“Las niñas, niños y adolescentes no deben combatir en una guerra que no les pertenece. Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 194 casos de reclutamiento forzado: menores de edad que dejaron su casa, su colegio, sus amigos y la posibilidad de tener un futuro. Es responsabilidad del Estado y la sociedad velar por su protección”, indicó la Defensoría.

Un dato especialmente preocupante es el impacto étnico, teniendo en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, el 43% de los menores reclutados pertenece a comunidades indígenas, mientras que un 8% corresponde a población afrocolombiana. El 49% restante no está asociado a un grupo étnico específico. Para la Defensoría, esto muestra que los territorios colectivos, particularmente en zonas de selva y selva húmeda, siguen siendo los más vulnerables frente a la presencia armada.



En cuanto a los responsables, las disidencias de las Farc encabezan la lista con el 44% de los casos, seguido de grupos disidentes sin identificar (18%) y el ELN (14%). También aparecen el Ejército Gaitanista de Colombia (8%), el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (8%), y la estructura conocida como Segunda Marquetalia (4%). Otro 4% corresponde a grupos aún sin determinar.

El fenómeno se distribuye por gran parte del territorio nacional. Cauca es el departamento con más reportes (47), seguido por Nariño (21), Antioquia (19), Chocó (14) y Norte de Santander (10). También se registran casos en Meta, Putumayo, Arauca, Caquetá, Bolívar, Guaviare, Amazonas, Córdoba, entre otros. La dispersión geográfica confirma que el reclutamiento continúa siendo un problema estructural, ligado a disputas territoriales y economías ilegales.

El análisis mensual muestra que no hubo un pico único: aunque enero registró el porcentaje más alto (13%), los hechos se mantuvieron constantes durante el año, con variaciones moderadas entre el 7% y el 12%, y un leve descenso en octubre y noviembre.