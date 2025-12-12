Vergonzoso récord: Medellín casi triplica a cualquier ciudad del país en casos de quemados por pólvora. Según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud van 33 lesionados, entre ellos un bebé de tan solo un año de edad.

Sin llegar a la mitad de diciembre y pese a las campañas y controles de las autoridades, el balance de quemados por pólvora en la capital antioqueña sigue generando preocupación.

Uno de los más recientes reportes del Instituto Nacional de Salud detalló que la cifra de lesionados por este tipo de artefactos ya llegó a 33, una cantidad que casi supera por tres a cualquier otra ciudad del país.

Entre los afectados están cuatro menores de edad, protagonizando uno de los casos más actuales un bebé de tan solo un año de edad con quemaduras de primer grado en su brazo por bengala que accionaban a su lado.



Nuevamente, el alcalde Federico Gutiérrez pidió a la ciudadanía mayor conciencia para evitar el uso de este tipo de elementos durante las celebraciones navideñas.

“Nosotros seguimos haciendo los operativos, seguimos teniendo el tema del control, pues yo le digo una cosa, es imposible tener un policía para cada ciudadano, necesita cultura ciudadana. Y otro tema además muy triste y muy grave, el tema de los animalitos, el tema de las mascotas, el tema de la de la fauna silvestre, que es de verdad, la pólvora afecta a los animalitos”; aseguró.

En total, en Antioquia ya son 63 personas las afectadas por pólvora, entre ellas 19 menores de edad. El abogado penalista Óscar Santamaría recordó que lugares que comercializan pólvora, en especial a niños, están expuestos a sanciones incluso penales.

Publicidad

“Pueden ser sancionados con multa por el Código Nacional de Policía. Pueden también ser investigados penalmente y sancionados por el juez de la República”, agregó.

Enfrentamientos con estos elementos como las denominadas ‘guerra de bengalas’, pero también los altercados entre vecinos producto de la manipulación detonación de pólvora son otros de los asuntos sobre los cuales las autoridades trabajan para evitar alteraciones al orden público o tragedias de cara a las fechas más importantes de diciembre como el 24 y el 31.