Tolima refuerza lucha contra el contrabando con estrategia “vitrina de la legalidad”

El Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) lanzó en Ibagué la estrategia “vitrina de la legalidad” , una iniciativa que busca frenar la comercialización de cigarrillos, cervezas, vinos y licores adulterados o ingresados ilegalmente al departamento en plena temporada decembrina.

Los técnicos operativos del GOAT recorren terminales de transporte, peajes y municipios fronterizos, donde explican a los ciudadanos cómo identificar licor legal y detectar adulteraciones que pueden poner en riesgo la vida. Además, realizan acciones pedagógicas con conductores y comerciantes sobre los peligros del contrabando de cigarrillos y de la compra de bebidas de origen no autorizado.

Esta estrategia hace parte del Plan Navidad Anticontrabando que, en las últimas semanas, también ha desplegado la "caravana de la legalidad".

La “vitrina de la legalidad” funciona en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué y estará disponible hasta el 14 de diciembre, con el liderazgo de Adriana Magali Matiz Vagas, gobernadora del Tolima, la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Rentas.



Durante las jornadas, los expertos advierten que el consumo de licor ilegal puede causar daños irreversibles, intoxicaciones graves, incluso, la muerte. También recuerdan que la venta de estos productos implica multas, sanciones y cierre de establecimientos.

“Allí les enseñamos a identificar el licor legal del ilegal, el cigarrillo de contrabando. Todos unidos diciendo no al contrabando”, señaló Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda del Tolima.

Las actividades se realizan en articulación con la Federación Nacional de Departamentos y cuentan con el acompañamiento de la orquesta de la Policía Metropolitana de Ibagué, que anima las jornadas mientras los asistentes reciben información sobre cómo revisar estampillas, sellos de seguridad y códigos QR para verificar la autenticidad de los productos.



Los visitantes valoran positivamente la campaña

Magnolia González, turista de Armenia, aseguró que desconocía la importancia de la estampilla departamental:

“Muy bueno todo, gracias por enseñarnos para estar bien en familia”, dijo.

El Plan Navidad Anticontrabando tiene como objetivo fortalecer la cultura de la legalidad y concientizar sobre el impacto del contrabando en la salud pública y en las finanzas regionales. La estrategia contempla llegar a los 47 municipios del Tolima para reforzar el control y prevenir la comercialización de productos adulterados o introducidos sin el pago de impuestos.

Mauricio Afanador, coordinador del GOAT, reiteró el llamado a comprar únicamente en establecimientos autorizados.

“Queremos que todos tengan unas celebraciones en paz y con salud; esto es cuidarnos entre todos”, afirmó.

Las autoridades insisten en que el contrabando afecta directamente los ingresos tributarios que financian sectores esenciales como salud, educación y deporte. Por ello reiteran su invitación a preferir siempre productos legales para garantizar unas festividades seguras y responsable.