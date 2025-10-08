Ataque armado en Ibagué dejó heridos a dos menores de uno y tres años; su padre murió

Un ataque sicarial registrado este miércoles en el barrio La Pradera, en el sur de Ibagué, dejó como saldo la muerte de un hombre conocido con el alias de ‘Tritón’ y herida a su compañera sentimental, además de dos niños, uno de ellos en estado crítico.

Uno de los niños recibió un disparo en la cabeza y el otro fue impactado en un brazo, en un hecho sicarial registrado hoy en la capital del Tolima. Actualmente, los dos menores se encuentran bajo observación médica, con diagnóstico reservado, en el Hospital Federico Lleras Acosta, principal centro asistencial del departamento.

Desde el hospital, los médicos entregaron el primer reporte sobre el estado de los menores. El niño de tres años presenta una herida por arma de fuego en la cabeza y permanece bajo pronóstico reservado, mientras que el pequeño de un año sufrió una lesión en el brazo y se encuentra estable.

“Ingresaron al servicio de urgencias del Federico Lleras dos pacientes pediátricos, uno de un año y el otro de tres años de edad. Estos pacientes presentaban heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego. Nos permitimos informar que ambos fueron recibidos de manera inmediata, activando los protocolos correspondientes por el equipo médico de urgencias”, expresó el médico Diego Padilla, subgerente científico del hospital.



Actualmente, los dos menores permanecen bajo observación médica, con diagnóstico reservado. “Es importante recalcar que el paciente número uno presenta una lesión en el miembro superior izquierdo, por lo cual se solicitó valoración por ortopedia y fue llevado de inmediato al quirófano. El paciente número dos, desafortunadamente, presenta una lesión craneal por proyectil de arma de fuego, valorado en el servicio por neurocirugía y actualmente en manejo especializado”, agregó.



La historia

Un ataque armado ocurrido este miércoles en el barrio La Pradera, al sur de Ibagué, dejó como saldo la muerte de Hugo Nelson Leal Domínguez, de 31 años, conocido con el alias de ‘Tritón’. En el hecho también resultaron heridos una mujer y dos menores, uno de ellos en estado crítico.

De acuerdo con el coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la víctima contaba con 14 anotaciones judiciales registradas ante la Fiscalía, entre ellas dos por homicidio, seis por porte ilegal de armas de fuego, además de procesos por violencia intrafamiliar, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, fuga de presos y amenazas.

Las autoridades informaron que Leal Domínguez se desplazaba en motocicleta junto a una mujer, su compañera sentimental, y dos niños hijos de la pareja, cuando fue interceptado por un sujeto armado que disparó en repetidas oportunidades. El hombre murió en el lugar, mientras que sus acompañantes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

“De acuerdo con las primeras verificaciones realizadas en el lugar de los hechos, las cuatro personas se movilizaban en una motocicleta y habían llegado al lugar a cumplir una cita, cuando fueron abordadas por un hombre que les disparó en varias ocasiones. Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde se verificó que la mujer portaba un arma de fuego, por lo que fue judicializada por el delito de porte ilegal de armas de fuego”, declaró el coronel Mora Muñoz.

A esta hora, las autoridades mantienen un plan candado y revisan cámaras de seguridad en el sector y sus alrededores, con el propósito de ubicar y capturar a los responsables del hecho.