Vacaciones a bajo costo: Wingo proyecta movilizar más de 350 mil viajeros en temporada de fin de año

A partir del 12 de diciembre y hasta el próximo 12 de enero, la aerolínea de bajo costo filial de Copa Holdings prevé movilizar a 357 mil viajeros en toda su red de rutas nacionales e internacionales.

Esta temporada es una de las más esperadas del año y una oportunidad para que los viajeros disfruten de las vacaciones decembrinas, se reencuentren con sus familias o se regalen una escapada hacia destinos del Caribe.

Viajeros en aeropuerto. Foto: AFP.

“La temporada de fin de año tiene un valor emocional enorme y es el momento en el que muchas familias hacen lo posible por estar juntas. En Wingo queremos ser ese puente que los acerca a bajo costo, con una operación reforzada y más opciones para que viajar en esta época sea fácil, accesible y lleno de sorpresas a bordo”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo.



Destinos nacionales con mayor movimiento

En el mercado doméstico, las rutas donde Wingo espera movilizar un mayor volumen de viajeros durante esta temporada son Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali y Bogotá–Cartagena , reflejando el interés de los viajeros por combinar visitas familiares con planes de ciudad y playa.

Cartagena, Colombia Foto: AFP

Así mismo, la aerolínea reforzará su operación en rutas vacacionales desde Bogotá hacia Bucaramanga, Armenia, Cali, Santa Marta y Barranquilla, así como en la ruta Bucaramanga-Santa Marta para ofrecer más opciones de viaje durante la temporada.



Conectividad internacional para escapadas de fin de año

En el segmento internacional, las rutas con mayor proyección de movimiento de pasajeros serán Bogotá – Punta Cana, Bogotá – Panamá y Medellín – Panamá. Y como parte de su apuesta por ofrecer más alternativas de viaje para esta temporada, Wingo reforzará su operación en rutas vacacionales desde Bogotá hacia Cancún, Curazao y Aruba. Además, la aerolínea continúa fortaleciendo su presencia en el Caribe con la ruta Cali–Aruba, activa desde octubre.



En Black Friday suele haber ofertas de vuelos para el otro año Foto: Unsplash

Cabe resaltar que, a partir del próximo 18 de diciembre, entrará en operación la ruta Bogotá–Montego Bay, convirtiéndose en la única aerolínea en operar este trayecto de manera directa entre Jamaica y Colombia, en una de las épocas más deseadas para descubrir nuevos destinos.

Ahora bien, para quienes aún están buscando plan para cerrar el año o arrancar 2026 viajando, Wingo invita a sus viajeros a explorar destinos como Guatemala, desde Bogotá y Santo Domingo (República Dominicana) y San José de Costa Rica desde Medellín.



Navidad a bordo: sorpresas que también viajan con los pasajeros

Porque el viaje empieza desde que se sube al avión, Wingo preparó una agenda especial para llevar la calidez de la temporada a sus vuelos. En más de 60 vuelos, los pasajeros recibirán la edición especial de Navidad de Avena Alpina Canela. Además, más de 300 viajeros serán sorprendidos con kits de O Boticário, junto a otras activaciones diseñadas para sumar detalles memorables a la experiencia.

Wingo viaja a 3 destinos ahora en Centroamérica Foto: Wingo

Publicidad

“Queremos que nuestros viajeros sientan que la Navidad también despega con ellos. Estas activaciones son una forma simple pero muy cercana de agradecer su preferencia y de hacer que cada vuelo en fin de año tenga un toque especial, cálido y muy Wingo”, recalcó Jiménez.

Los tiquetes para volar durante esta temporada alta están disponibles en wingo.com, la app de la aerolínea. Wingo recomienda a los viajeros anticipar su compra para encontrar mejores opciones tarifarias, verificar lo que incluyó o no en su compra y planear con tiempo sus reencuentros, vacaciones y escapadas de fin de año.