Vacaciones a bajo costo: Wingo proyecta movilizar más de 350 mil viajeros en temporada de fin de año

A partir del 12 de diciembre y hasta el próximo 12 de enero, la aerolínea de bajo costo filial de Copa Holdings prevé movilizar a 357 mil viajeros en toda su red de rutas nacionales e internacionales.
Esta temporada es una de las más esperadas del año y una oportunidad para que los viajeros disfruten de las vacaciones decembrinas, se reencuentren con sus familias o se regalen una escapada hacia destinos del Caribe.
“La temporada de fin de año tiene un valor emocional enorme y es el momento en el que muchas familias hacen lo posible por estar juntas. En Wingo queremos ser ese puente que los acerca a bajo costo, con una operación reforzada y más opciones para que viajar en esta época sea fácil, accesible y lleno de sorpresas a bordo”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo.
En el mercado doméstico, las rutas donde Wingo espera movilizar un mayor volumen de viajeros durante esta temporada son Bogotá–Medellín, Bogotá–Cali y Bogotá–Cartagena , reflejando el interés de los viajeros por combinar visitas familiares con planes de ciudad y playa.
Así mismo, la aerolínea reforzará su operación en rutas vacacionales desde Bogotá hacia Bucaramanga, Armenia, Cali, Santa Marta y Barranquilla, así como en la ruta Bucaramanga-Santa Marta para ofrecer más opciones de viaje durante la temporada.
En el segmento internacional, las rutas con mayor proyección de movimiento de pasajeros serán Bogotá – Punta Cana, Bogotá – Panamá y Medellín – Panamá. Y como parte de su apuesta por ofrecer más alternativas de viaje para esta temporada, Wingo reforzará su operación en rutas vacacionales desde Bogotá hacia Cancún, Curazao y Aruba. Además, la aerolínea continúa fortaleciendo su presencia en el Caribe con la ruta Cali–Aruba, activa desde octubre.
Cabe resaltar que, a partir del próximo 18 de diciembre, entrará en operación la ruta Bogotá–Montego Bay, convirtiéndose en la única aerolínea en operar este trayecto de manera directa entre Jamaica y Colombia, en una de las épocas más deseadas para descubrir nuevos destinos.
Ahora bien, para quienes aún están buscando plan para cerrar el año o arrancar 2026 viajando, Wingo invita a sus viajeros a explorar destinos como Guatemala, desde Bogotá y Santo Domingo (República Dominicana) y San José de Costa Rica desde Medellín.
Porque el viaje empieza desde que se sube al avión, Wingo preparó una agenda especial para llevar la calidez de la temporada a sus vuelos. En más de 60 vuelos, los pasajeros recibirán la edición especial de Navidad de Avena Alpina Canela. Además, más de 300 viajeros serán sorprendidos con kits de O Boticário, junto a otras activaciones diseñadas para sumar detalles memorables a la experiencia.
“Queremos que nuestros viajeros sientan que la Navidad también despega con ellos. Estas activaciones son una forma simple pero muy cercana de agradecer su preferencia y de hacer que cada vuelo en fin de año tenga un toque especial, cálido y muy Wingo”, recalcó Jiménez.
Los tiquetes para volar durante esta temporada alta están disponibles en wingo.com, la app de la aerolínea. Wingo recomienda a los viajeros anticipar su compra para encontrar mejores opciones tarifarias, verificar lo que incluyó o no en su compra y planear con tiempo sus reencuentros, vacaciones y escapadas de fin de año.