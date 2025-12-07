Seis destinos naturales imperdibles a pocas horas de Bogotá para viajar este fin de año

Para muchos viajeros, las mejores historias empiezan lejos del ruido y cerca del sonido del agua, pues los senderos húmedos al amanecer, el crujido de las hojas bajo los pies o el canto de un ave que se oculta entre los árboles hacen que la mente se despeje y el cuerpo sienta la naturaleza.

En esta época de fin de año, cuando el afán parece invadir a algunos, miles de personas buscan precisamente eso, un respiro, un viaje breve, pero profundo que los devuelva a lo esencial.

Por ello, existen espacios diseñados para que visitantes de todas las edades vivan experiencias memorables en contacto directo con la biodiversidad y a pocas horas de Bogotá.



Beneficios de visitar lugares rodeados de naturaleza

La Corporación Autónoma Regional (CAR) cuenta con lugares donde confluyen educación ambiental, turismo sostenible y disfrute al aire libre.

Estos lugares están ubicados a pocas horas de Bogotá, parques como embalse del Neusa, embalse El Hato, Río Neusa, Laguna Cacique Guatavita, Puente Sopó y Juan Pablo II ofrecen una amplia oferta de actividades para viajeros, familias, grupos de amigos y parejas que desean reconectarse con la naturaleza.



Los visitantes pueden disfrutar de senderismo, caminatas guiadas, jornadas de avistamiento de fauna, bicirecorridos, talleres de educación ambiental, actividades lúdicas, pícnic, camping y alojamientos en cabañas, todos diseñados para incentivar el turismo sostenible.

Estos lugares rodeados de naturaleza ofrecen espejos de agua cercanos a la capital, paisajes imponentes, relatos históricos y culturales, saberes ancestrales, ciencia participativa y gastronomía local.



Seis destinos naturales a pocas horas de Bogotá para viajar este fin de año

Cada uno de los seis destinos naturales cuenta con identidad propia y experiencias únicas que los viajeros podrán disfrutar a pocas horas de la capital del país:



Laguna del Cacique Guatavita: es conocida como la cuna de relatos ancestrales y guardiana del tesoro de la Leyenda del Dorado.

Embalse de El Hato: tierra de historia patria, leyendas y personajes que marcaron la cultura colonial del centro del país.

Embalse del Neusa: es un hogar de senderos infinitos, bosques nativos y un majestuoso espejo de agua.

Río Neusa: los visitantes lo describen como un espacio donde el río canta, la vida florece y las familias encuentran su escape perfecto.

Puente Sopó: es un santuario para miles de aves, ideal para pajareros y amantes de la fotografía; no obstante, es un destino turístico muy apetecido por muchos.

Juan Pablo II: es el pulmón verde de Chiquinquirá, refugio de espiritualidad, meditación y paisajes memorables.

Actividades que se pueden hacer en estos lugares

Además de convivir con la naturaleza, los sitios mencionados ofrecen actividades como:

