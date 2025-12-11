¿Hora y dónde ver el partido de ida de Junior vs. Tolima en la final de la Liga BetPlay?

Este 12 de diciembre de 2025, correrán los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga BetPlay 2025 entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en búsqueda de la estrella de Navidad. Un choque que apunta ser algo apasionante entre ambos equipos que demostraron ser los mejores de los cuadrangulares finales.

La ida se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, por ende, los tiburones esperan conseguir un resultado tranquilo que les permita irse con ventaja a Ibagué para definir el título del fútbol profesional colombiano. Pero Lucas González, técnico del Tolima, dejó un mensaje claro: "Saldremos a buscar el resultado de visitantes".

Junior y Tolima jugarán la final de la liga del segundo semestre del 2025 Fotos: Blu Radio, Junior y Tolima

¿A qué hora juega Junior mañana 12 de diciembre vs. Tolima en la gran final?

Los primeros 90 minutos del choque Junior vs. Tolima se disputarán desde las 8:00 de la noche de este 12 de diciembre de 2025. Duelo que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano y, por fortuna, lo podrán ver hinchas tiburones y pijaos EN VIVO, gratis y online con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto en el canal de YouTube como en la señal de 89.9 FM.

Luis Díaz estuvo en la última final entre Junior y Tolima

La última vez que tiburiones y pijaos fue en 2019, en esa ocasión el guajiro hacía parte de las filas del cuadro barranquillero. Partido que terminó coronando campeón a el equipo de la costa Caribe, pero no fue por Liga, sino por SuperLiga y donde la figura fue el ahora futbolista del FC Bayern para darle el título a su equipo.



Junior se verá beneficiado por transferencia de Luis Díaz al Bayern Fotos: AFP y @JuniorClubSA

Posibles alineaciones Junior vs. Tolima