Inversión en vivienda VIS y privada en 2025 cayo 3,3% y proyectan que siga en declive

Pese a un año marcado por restricciones fiscales, menor inversión pública y la persistencia de la inflación, el sector de la vivienda en Colombia cierra el 2025 con señales de recuperación que lo perfilan como un aliado estratégico para la reactivación económica del próximo gobierno. De acuerdo con Camacol, las ventas y los lanzamientos de vivienda registraron incrementos de 11,3% y 9,7%, respectivamente, en los últimos doce meses, con corte a octubre, impulsados especialmente por la vivienda no VIS, que hoy lidera el comportamiento del mercado.

Guillermo Herrera, presidente del gremio, explicó que, aunque el entorno económico ha sido retador, la demanda de vivienda continúa firme. En el caso de la Vivienda de Interés Social (VIS), Bogotá, Antioquia y Atlántico compensaron parcialmente la suspensión del programa nacional Mi Casa Ya, mediante la puesta en marcha de subsidios locales que dinamizaron las compras en sus territorios. Resaltando principalmente que para el caso de Bogotá, loas más de 20.000 subsidio entregados por el Alcalde Galán, permitió que mucho hogares tuvieran su propio techo.

Herrera subrayó que la consolidación del sector dependerá de tres factores: la capacidad fiscal del próximo gobierno para fortalecer programas de vivienda, la evolución de las tasas hipotecarias, influenciadas por la política monetaria y el riesgo país, y los costos de construcción, que enfrentan presiones al alza. A esto se suma la necesidad de avanzar en cinco propuestas estratégicas: reactivar Mi Casa Ya, implementar un programa de Reactivación para Todos, recuperar los incentivos al ahorro como las cuentas AFC, impulsar nuevos modelos de negocio y fortalecer políticas para ciudades ordenadas y sostenibles.

Comportamiento de las inversiones en vivienda. Foto: suministrada.

Aunque el presupuesto de vivienda para 2026 será el más bajo en más de una década, con una caída del 35,7% en la inversión pública del sector, Camacol proyecta un crecimiento de entre 5% y 12% en ventas. También prevé que los inicios de obra vuelvan a terreno positivo, con un repunte superior al 13%, lo que convertiría al sector edificador en un motor crucial para frenar la caída de la inversión privada.



El gremio además advirtió sobre el impacto macroeconómico de la escasez de vivienda nueva. La oferta actual cayó a 156 mil unidades —14 mil menos que hace un año—, mientras cada año se forman cerca de 370 mil hogares. Esta brecha presiona el mercado del arriendo y explica buena parte de la inflación: el rubro de Alojamiento y Servicios es el que más contribuye al IPC, con 1,65 puntos porcentuales, ya que el pago de vivienda representa el 21 % de la canasta de consumo de los hogares y más del 40 % en los hogares pobres.