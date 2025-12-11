En vivo
Blu Radio  / Economía  / Inversión en vivienda VIS y privada en 2025 cayo 3,3% y proyectan que siga en declive

Inversión en vivienda VIS y privada en 2025 cayo 3,3% y proyectan que siga en declive

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, confirmó que para el 2025 la inversión para la vivienda VIS y privada cayó en un 3,3% y el comportamiento se podría mantener para el 2026.

