No son solo quemados: uso de pólvora en Medellín también genera discusiones entre vecinos

En situaciones que años anteriores no eran tan comunes, las personas en Medellín han decidido enfrentar a aquellos que lanzan pólvora de manera irresponsable en diferentes zonas de la capital de Antioquia, generando fuertes discusiones en vía pública que, por fortuna, no han terminado en riñas según han reportado diferentes autoridades.

Uno de los últimos casos fue en el barrio Miravalle en donde un grupo de mujeres decidió ir al lugar donde un grupo de personas estaba lanzando pólvora a pesar de las constantes advertencias del peligro en el que estaban poniendo a la comunidad y a los menores de edad en esta zona de la Comuna Belén.

No obstante, no fue una discusión en buenos términos, ya que ante la irreverencia de las personas que estaban quemando los elementos pirotécnicos, varios vecinos de Miravalle decidieron apoyar a las mujeres y allí comenzó un fuerte cruce de palabras que incluyó groserías de gran calibre ante la nula respuesta de las personas que estaban tirando la pólvora.

Aunque se desconoce cómo terminó la situación, hay que recordar que por una discusión muy similar fue asesinado en el municipio de La Ceja un hombre de 40 años que le pidió a su vecinos que no lanzaron pirotecnia cerca de su casa, lo que provocó una reacción violenta de un hombre que apuñaló al hombre que fue identificado como Jhony Alejandro Quirama.



Pero no fue el único altercado que ocurrió en Medellín pues en un video quedó registrado como en el barrio Nogal un hombre estaba arrojando lo que, al parecer, serían bengalas en medio de varios edificios residenciales. Aunque los vecinos del sector hicieron un llamado a la sensatez, debido a las afectaciones que podría causar en otras personas, aseguran que el uso irresponsable de la pólvora no ha parado y por ello piden la presencia de las autoridades locales.