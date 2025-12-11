Afidro plantea que la UPC de 2026 debe aumentar 15 %

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo en Colombia (Afidro) advirtió que el país enfrenta una crisis en el sistema de salud marcada por la falta de recursos y por las dificultades en el flujo de financiación que impactan directamente a los pacientes. Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad del gremio, explicó que uno de los puntos centrales en este momento es la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, y destacó la importancia de que el ajuste sea suficiente para responder a las necesidades de atención.

Según Bello, desde hace casi cuatro años existe una brecha de entre 7 y 8 puntos entre la UPC estimada y el valor que finalmente se ajusta, lo que ha acentuado las presiones financieras en el sistema.

La directora señaló que, con base en los análisis realizados por Afidro, el incremento requerido para 2026 debe ser del 15 %, una cifra que asegura corresponde al costo real de los servicios cubiertos por esta prima anual.

Agregó que el gremio ha participado en los espacios técnicos convocados para discutir el cálculo de la UPC, incluidos los promovidos por orden de la Corte Constitucional, donde han presentado sus observaciones y propuestas.



Bello indicó que Afidro ha trabajado en estudios sobre la suficiencia de la UPC durante los últimos años, primero con el acompañamiento de ARIF y más recientemente, con estimaciones propias.

Mencionó que esta solicitud del 15 % coincide con la de otros gremios del sector y expresó que esperan que el Gobierno tenga en cuenta estas proyecciones al definir el ajuste para el próximo año.

Según el gremio, garantizar una UPC suficiente es clave para responder de manera adecuada a las demandas del sistema y evitar un mayor deterioro en la prestación de los servicios de salud.