Afidro plantea que la UPC de 2026 debe aumentar 15 %

Afidro plantea que la UPC de 2026 debe aumentar 15 %

El gremio advierte que el cálculo de la UPC ha quedado corto en los últimos años y pide que el ajuste para 2026 sea del 15 %, cifra que, asegura, refleja los costos reales de atención en salud.

