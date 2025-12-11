Aumento de quejas y menos capacidad para maternas, alerta Así Vamos en Salud

El acceso a la salud en Colombia atraviesa un momento crítico por el aumento de quejas ciudadanas y un retroceso en la infraestructura destinada a la atención de gestantes y recién nacidos.

Así lo revela el más reciente Boletín de Acceso y Oportunidad de Así Vamos en Salud, que muestra que, pese a que la afiliación al sistema se mantiene alta, la capacidad de respuesta no avanza al mismo ritmo y, por el contrario, evidencia señales de deterioro.

Según este informe, las PQRS crecieron 36,4% entre junio y agosto de 2025, una tendencia que podría llevar al país a cerrar el año con más de 2 millones de reclamos, la cifra más elevada registrada hasta ahora.

Los usuarios denuncian demoras, trámites excesivos y dificultades para acceder a servicios básicos, lo que se suma al aumento previsto de tutelas, que podrían alcanzar los 318.000 casos.



La situación se agrava en áreas sensibles como la atención materna y neonatal. El boletín reporta una reducción de 97 camas en servicios de trabajo de parto, parto y recuperación, afectando directamente la seguridad de mujeres gestantes y sus recién nacidos.

Además, regiones enteras como Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no cuentan con una UCI neonatal, lo que obliga a traslados largos y pone en riesgo la supervivencia de los bebés que requieren cuidados intensivos.

Esta concentración de infraestructura en grandes ciudades mantiene una brecha histórica entre zonas urbanas y rurales, donde la oferta de servicios sigue siendo insuficiente.

El panorama se da en medio de un uso creciente de los servicios de salud, con más personas acudiendo a consultas, urgencias y hospitalizaciones. Sin embargo, el aumento en la demanda no se refleja en una mejor experiencia de atención.

Por el contrario, los indicadores muestran un sistema bajo presión que responde con demoras, menor capacidad instalada y sobrecarga administrativa que termina trasladándose a los pacientes.

A esto se suma un gasto de bolsillo que continúa en ascenso y que ya supera niveles críticos en varios departamentos, una señal de que más familias están asumiendo costos que deberían estar cubiertos por el sistema.

El reto, según Así Vamos en Salud, es adoptar decisiones basadas en evidencia que permitan mejorar la oportunidad y la equidad del acceso, especialmente en regiones donde la ausencia de servicios materno-neonatales expone a la población a mayores riesgos. Mientras tanto, el aumento de PQRS y la reducción de camas esenciales mantienen encendidas las alertas en el sistema de salud.