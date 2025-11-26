Expertos se reunieron en Cali para hablar de la crisis del sistema de salud a nivel nacional

Crisis estructural, deudas millonarias y barreras de acceso para los ciudadanos, fueron los temas que se abordaron en el Congreso Internacional de Salud Pública realizado en la ciudad de Cali.

Se trató de un espacio que reunió un panel de alto nivel donde referentes del sector sanitario analizaron el complejo panorama que atraviesa el sistema de salud colombiano y la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y centrado en los pacientes.

De acuerdo con Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, el sistema “ya presentaba fallas profundas antes de la actual crisis” y que las respuestas no pueden limitarse a reconstruir lo existente, sino a redefinir sus bases, fortalecer la red prestadora y reformular el modelo de aseguramiento.

“El sistema de salud no puede ser como antes, es hora de pensar en nuevas alternativas que permitan salvar vidas a millones de pacientes en el país”, afirmó el secretario de Salud de Cali.



El espacio contó con la participación de Ana María Vesga, presidenta de ACEMI; Eduardo Dueñas, representante de Sies Salud; Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia; Martha Ospina, presidenta ejecutiva de la red hospitalaria Mederi, además de Miguel Ángel Herrera, presidente de Capitol.

“Hoy tenemos pacientes que están a la espera de tratamientos, un significativo rezago en los pagos a las IPS y a toda la red de proveedores, incluyendo a los profesionales de la salud”, señaló Vesga.

Las cifras presentadas dan cuenta de la gravedad del problema:



• Más de $2,7 billones en deudas de las EPS con clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad.

• $70.626 millones correspondientes a obligaciones pendientes con la red pública de baja complejidad.

• Más de 45.000 PQR tramitadas por la Secretaría de Salud del Distrito en el último periodo.

Finalmente, desde la Secretaría de Salud de Cali indicaron que se han intensificado los llamados al Gobierno nacional y se han fortalecido las mesas de diálogo con EPS e IPS, con el propósito de alcanzar acuerdos que permitan proteger a los pacientes, asegurar la prestación del servicio y evitar un mayor deterioro de la capacidad instalada del sector en la ciudad.