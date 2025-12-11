En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Denuncian amenazas a grupo de líderes y organizaciones sociales de Barrancabermeja a través de video

Denuncian amenazas a grupo de líderes y organizaciones sociales de Barrancabermeja a través de video

Las autoridades locales están realizando un acompañamiento a las personas y organizaciones nombradas en el video, mientras se hace una verificación sobre la autenticidad del material audiovisual.

Presuntos integrantes de las AGC.jpg
Estos son los tres presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que aparecen en el video.
// Captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad