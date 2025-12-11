Denuncian amenazas a grupo de líderes y organizaciones sociales de Barrancabermeja a través de video

Un video que circula en Barrancabermeja encendió las alertas entre los organismos de seguridad y de derechos humanos. En las imágenes aparecen varios hombres armados que, identificándose como presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), lanzan amenazas directas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias de la ciudad.

El grupo se presenta como parte del “Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría del Ejército Gaitanista de Colombia” y, leyendo un comunicado, declara como “objetivo militar” a un listado de personas y asociaciones.

En el video, el supuesto vocero del grupo afirma que las amenazas obedecen a “irregularidades que vienen presentando algunos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, una justificación que de inmediato generó rechazo entre organizaciones de derechos humanos, así como en la administración del ‘Puerto Petrolero’.

Ante la circulación del material, Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia del Distrito, confirmó que ya tiene conocimiento del video y que activó los protocolos de verificación junto con las autoridades policiales.



“Se solicitó a la Policía adelantar las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y origen”, indicó Ramírez.

Las autoridades señalaron que se está realizando un análisis detallado del contenido, la puesta en escena y la posible ubicación donde habría sido grabado, con el objetivo de determinar si corresponde a un grupo real con presencia en la región o si se trata de un montaje con fines intimidatorios.

Mientras tanto, los líderes sociales han pedido garantías de seguridad y acompañamiento institucional, pues aseguran que este tipo de amenazas generan un ambiente de zozobra que afecta directamente su labor comunitaria.

Como respuesta, el secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja expresó:

“Inmediatamente hemos hecho el acompañamiento a cada una de estas organizaciones y ciudadanos nombrados allí", indicó.

Además, se ha dispuesto de un espacio, una reunión interinstitucional con cada uno de los involucrados, y en conjunto con nuestra Policía Nacional, el Ministerio Público y la Alcaldía Distrital estaremos trabajando de la mano, para que todas las personas que tengan algún tipo de riesgo puedan realmente tener la confianza en que las autoridades van a actuar para acompañarlos”.