Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Video: adolescentes incendiaron un estadio tras el descenso de su equipo en Finlandia

Video: adolescentes incendiaron un estadio tras el descenso de su equipo en Finlandia

Toda una tribuna se incendió por la molestia que generó el mal rendimiento del equipo. Al sitio tuvieron que llegar autoridades para controlar la situación y capturar a los responsables.

