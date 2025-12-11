Video: adolescentes incendiaron un estadio tras el descenso de su equipo en Finlandia

En un infierno convirtieron el estadio del FC Haka en Finlandia un grupo de adolescentes, esto tras confirmarse el descenso del equipo a la segunda división. Fue el pasado domingo, 7 de diciembre, cuando se colaron al Tehtaan Kentta y destruyeron por completo toda una tribuna.

Los videos e imágenes se hicieron virales en redes sociales, en especial por lo impresionante que fue el incendio que encendió la noche en Finlandia. Esto dejó esta tribuna para más de 5.000 espectadores totalmente destruida.



Estos son los videos del incendio del estadio en Finlandia

FC Haka, one of Finland's biggest clubs was relegated. In protest 3 minors sets the home ground to fire.pic.twitter.com/HffEmWfG19 — Total Football (@TotalFootbol) December 11, 2025

Scandal in Finland: a team was relegated and the fans set their own stadium on fire 😢🇫🇮



Top-flight club FC Haka have suffered a fresh blow after relegation.



And a stand at one end of their🏟️Factory Field (Tehtaan kenttä) stadium was destroyed after a fire broke out on Sunday… pic.twitter.com/q1hFJLBKD0 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025

Destrucción total en la casa del FC Haka

“El incendio es un incidente verdaderamente trágico. Todos, desde los jugadores hasta la afición, estamos profundamente conmocionados. El suceso, sorpresivo e incontrolable, afecta a muchos y socava la sensación de seguridad. Afortunadamente, no hubo heridos y la excelente labor del Servicio de Rescate, VPK y otros operadores logró proteger los demás edificios del campo de Tehtaas”, expresaron desde el club a través de un comunicado, acompañado de una imagen de cómo quedó el estadio.



Asimismo, le pidieron perdón a la afición aceptando que no estuvieron a la altura del rendimiento, pero aún así que no era la forma de protestar e hicieron un llamado a los padres a enseñarles a los adolescentes que en la vida se gana o pierde, en especial luego de que las autoridades confirmaran que los culpables tenían apenas 15 años.

“Aún no podemos evaluar con precisión los daños económicos causados ​​por el incendio. En cualquier caso, es evidente que las consecuencias son considerables y, al menos temporalmente, las operaciones del club se verán afectadas de diversas maneras. Necesitaremos el apoyo de toda la comunidad para retomar la normalidad. Afortunadamente, el equipo puede seguir preparándose para la temporada con casi total normalidad. En Haka estamos comprometidos a darlo todo por el club que amamos, así que también saldremos adelante”, añadieron.