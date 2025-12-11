Tatequieto a corridas de toros: 11 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 11 de diciembre de 2025:



Docentes protestan en las afueras de la Secretaría de Educación por incumplimientos por parte del Distrito en temas de seguridad y condiciones laborales .

. La Foscalía emitió una orden de captura contra Paola Fernández como presunta determinadora del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá.

en Bogotá. Once presuntos integrantes de una red que estaría implicada en vandalismo y terrorismo y que tendrían nexos con disidencias de las Farc, fueron caprutados en Bogotá.

Se confirmó que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Jorge Lemus estará en una mesa de diálogo con la banda criminal 'La Inmaculada' .

. Se conoció un borrador de proyecto del Ministerio de Cultura que reglamenta el reglamenta el desarrollo de las actividades taurinas durante el periodo de transición de la prohibición total de las corridas de toros.

Escuche el programa completo aquí: