Expectativa por la final de la liga: 11 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 11 de diciembre de 2025:
- El presidente de la Dimayor Carlos Merio Zuluaga confirmó los cambios que tendrá la Liga BetPlay para el próximo año.
- El técnico del Tolima Lucas Gonzalez dio una rueda de prensa para hablar sobre la final contra el Junior.
- El futbolista colombiano Miguel Borja dio una entrevista donde se refirió a su salida del River Plate.
- Víctor Danilo Pacheco, exfutbolista del Junior de Barranquilla, se pronunció sobre la final que disputará el equipo frente al Tolima.
Escuche el programa completo aquí: