Expectativa por la final de la liga: 11 de diciembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El presidente de la Dimayor Carlos Merio Zuluaga confirmó los cambios que tendrá la Liga BetPlay para el próximo año.

El técnico del Tolima Lucas Gonzalez dio una rueda de prensa para hablar sobre la final contra el Junior.

El futbolista colombiano Miguel Borja dio una entrevista donde se refirió a su salida del River Plate.

. Víctor Danilo Pacheco, exfutbolista del Junior de Barranquilla, se pronunció sobre la final que disputará el equipo frente al Tolima.

