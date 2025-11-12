En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Ya son 166 líderes sociales asesinados en Colombia en 2025

Ya son 166 líderes sociales asesinados en Colombia en 2025

El más reciente crimen ocurrió en Patía, Cauca, donde fue asesinado José Efrén Vallejo Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Hoyo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad