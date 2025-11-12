El asesinato de líderes sociales no se detiene en Colombia. Con el crimen de José Efrén Vallejo Ruiz, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el municipio de Patía, Cauca, ya son 166 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año.

Vallejo Ruiz era un reconocido dirigente comunitario, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de El Hoyo, y promovía procesos de organización rural y convivencia en su comunidad.

Ya son 166 líderes sociales asesinados en Colombia en 2025

Riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo había advertido del peligro en la zona a través de la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye al municipio de Patía por el avance de grupos armados y la imposición de formas de gobernanza ilegal.

La entidad señaló que la presencia del Frente Carlos Patiño —estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc—, así como el posible ingreso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y células del ELN, generan un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos.



Esta advertencia se suma a la Alerta Temprana 008 de 2025, que ya documentaba amenazas, desplazamientos individuales y control social ejercido por actores armados en el sur del Cauca, y a la AT 019 de 2023, que resalta la vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo social en el país.



Violencia persistente en el sur del Cauca

Los hechos en Patía se enmarcan en un contexto de reconfiguración armada y disputa territorial entre el Frente Carlos Patiño, el ELN y bandas locales. En esta zona, bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional, las comunidades rurales conviven entre la presión de los grupos ilegales y la limitada presencia institucional.

Organizaciones de derechos humanos han reiterado que la ausencia de garantías y la falta de respuesta efectiva del Estado han dejado a los líderes comunitarios expuestos a la violencia y la persecución.



Un país que sigue perdiendo a sus líderes

El homicidio de José Efrén Vallejo Ruiz vuelve a poner en evidencia la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia. En lo que va de 2025, cada semana ha sido asesinada al menos una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana o el trabajo comunitario.

La muerte de Vallejo Ruiz no solo representa una pérdida para su comunidad en Patía, sino también un llamado urgente a fortalecer las medidas de protección, presencia institucional y acciones concretas que garanticen el derecho a la vida y al liderazgo social en todo el territorio nacional.