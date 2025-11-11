Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por accionar del frente Jaime Martínez en Suárez, Cauca

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 018 de 2025 para el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, debido al riesgo extremo que enfrentan las comunidades por el accionar del Frente Jaime Martínez (FJM), estructura disidente adscrita al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) del Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC).

Según la entidad, el grupo armado ejerce una gobernanza ilegal y violenta sobre zonas rurales y urbanas, imponiendo normas, cobrando “impuestos” y reemplazando funciones estatales. Su dominio responde a la ubicación estratégica del municipio como corredor para la movilidad de combatientes y la obtención de rentas derivadas de cultivos ilícitos y minería de oro.

La alerta advierte que el nivel de riesgo es extremo y abarca la cabecera municipal, 52 veredas, 9 consejos comunitarios y 4 resguardos indígenas. Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas y afrocolombianas, campesinos, liderazgos sociales, mujeres y firmantes del acuerdo de paz.

La Defensoría identificó graves violaciones al derecho internacional humanitario, como el uso de artefactos explosivos improvisados, tatucos y drones modificados con explosivos en áreas habitadas, incluso cerca de la represa La Salvajina, así como asesinatos selectivos, torturas, desmembramientos y reclutamiento forzado de menores de edad.



Además, el documento advierte sobre explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, y trata de personas, delitos que agravan la crisis humanitaria. Estas dinámicas, sumadas a la débil presencia estatal y la pobreza estructural, han generado desplazamientos y confinamientos masivos.

La Defensoría formuló 28 recomendaciones en ocho ejes temáticos, dirigidas a entidades nacionales y territoriales, para que implementen acciones bajo un enfoque de seguridad humana. Entre ellas, se pide al Ministerio de Defensa reforzar capacidades antidrones y antiexplosivos; a la Fiscalía General, asignar un fiscal permanente en Suárez; y al ICBF y la Gobernación del Cauca, fortalecer los entornos protectores de la niñez y apoyar a las guardias indígenas y cimarronas.

Con esta alerta, la Defensoría del Pueblo busca que el Estado adopte medidas inmediatas de protección, prevención y no repetición, que garanticen la vida, integridad y derechos de las comunidades del norte del Cauca, hoy bajo el asedio del Frente Jaime Martínez.