Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por accionar del frente Jaime Martínez en Suárez, Cauca

La Defensoría del Pueblo declaró un riesgo extremo para las comunidades de Suárez, Cauca, y emitió la alerta temprana 018 de 2025, ante las graves afectaciones a los derechos humanos por parte del frente Jaime Martínez.

